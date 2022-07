ఏరోస్పేస్ వ్యాలీగా హైదరాబాద్ కి మరో ఘనత..

విమానయాన పరికరాల తయారీలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థ ‘సాఫ్రాన్’ హైదరాబాద్ లో మెగా ఏరో ఇంజిన్ ప్రాజెక్ట్ (MRO) ప్రారంభించబోతోంది. విశేషం ఏంటంటే.. ప్రపంచంలోనే ఆ సంస్థకు ఉన్న మెగా ఏరో ఇంజిన్ ప్రాజెక్ట్ లలో ఇదే అతి పెద్దది అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సాఫ్రాన్ గ్రూప్ కి తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ స్వాగతం పలికారు.

సాఫ్రాన్ కంపెనీకి సాదర స్వాగతం అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. భారతదేశంలో తన మెగా ఏరో ఇంజిన్ (MRO) కోసం సాఫ్రాన్ సంస్థ హైదరాబాద్‌ ను ఎంచుకోవాలని తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆయన స్వాగతించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాఫ్రాన్ కంపెనీకి సంబంధించి ఇది అతి పెద్ద MRO కావడమే కాకుండా.. భారతదేశంలో ఒరిజినల్ ఎక్విప్ మెంట్ మ్యాన్యుఫ్యాక్చరర్ (OEM) ద్వారా స్థాపించబడే మొదటి ఇంజిన్ కూడా కావడం విశేషం అని ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు కేటీఆర్.

Jubilant to welcome @SAFRAN group’s decision to select Hyderabad for its Mega Aero Engine MRO in India



This will be SAFRAN’s largest MRO globally and will be the first Engine MRO established by a global OEM in India pic.twitter.com/gzYdfe4SB3

— KTR (@KTRTRS) July 6, 2022