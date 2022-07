ఇదేం విచిత్రం ..? మొసలిని పెళ్లాడిన మెక్సికో మేయర్

పుర్రెకో బుధ్ది, జిహ్వకో రుచి అంటారు. ఎవరి పిచ్చి వారికానందం అన్నది కూడా నానుడి ! పెళ్లి అంటే ఎక్కడైనా వధూవరుల ముసిముసి నవ్వులు, బాజా భజంత్రీలు, బంధుగణం మధ్య మధ్య వరుడు వధువు మెడలో తాళికట్టడాలు మామూలే ! కానీ ఇక్కడో పెళ్లి పూర్తి వెరైటీగా, విచిత్రంగా జరిగింది. దీనిగురించి చెప్పుకోవాలంటే మెక్సికో వెళ్లాల్సిందే ! అక్కడి ఓక్సాకా అనే చిన్న గ్రామ మేయర్ ఒకరు ఎక్కడా లేనట్టు ఓ మొసలిని ‘పెళ్లి’ చేసుకున్నాడు.

నమ్మశక్యం కాకున్నా ఇది నిజం ! సాన్ పెడ్రో హుమెలులా అనే గ్రామ పెద్ద విక్టర్ హ్యూగో సోసా అనే ఈయన గురువారం బంధువులు, స్నేహితుల సమక్షంలో దాన్ని పెళ్లాడాడు. ఏడేళ్ల వయసున్న ఈ మొసలి నోటిని అంతకుముందే గట్టిగా కట్టిపారేశాడు.

లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అని పేరు పెట్టి.. పెళ్లి గౌను లాంటి తెల్లని డ్రెస్సు సైతం దానికి ధరింపజేశాడు. దాదాపు గంటసేపు ఈ పెళ్లి తతంగం జరిగింది. అంతా చూస్తుండగా ఈ మేయర్ తన ‘కొత్తపెళ్ళికూతురి’కి ముద్దు కూడా పెట్టడం విశేషం.

అయితే ఇలాంటివి ఇక్కడ కొన్ని శతాబ్దాల నాటి ఆచారమట.. ప్రీ-హిస్టానిక్ హయాంలో ఓక్సాకా లోని చోంటాల్-హ్యూవే తెగల వారు.. ప్రకృతి తమను చల్లగా చూడాలంటూ ఇలాంటి వింత పెళ్లిళ్లు చేసుకునేవారట..

మొసళ్ళవంటివాటిని ‘మ్యారేజ్’ చేసుకుని ప్రార్థనలు చేస్తే తగినన్ని వర్షాలు పడతాయని, ఆహరం సమృద్ధిగా దొరుకుతుందని, నదుల్లో చేపలు ఎటూ ఉంటాయి గనుక ఆ లోటు ఉండదని వీరంటారు.

ఈ మొసలి భూమికి పుట్టిన దేవత వంటిదని, దీన్ని పెళ్లాడితే మానవులు కూడా దైవాంశ సంభూతులవుతారని వీళ్ళ పిచ్చి నమ్మకం. డ్రమ్ములు, తప్పెట్ల వాయిద్యాల మధ్య స్థానికులు డ్యాన్సులు చేస్తూ.. ఈ మొసలిని ఊరేగింపుగా తమ చేతుల్లో పట్టుకుని తీసుకురాగా మొత్తానికి విక్టర్ దాన్ని పెళ్లాడాననిపించాడు.

అంటే దానికి కిస్ పెడితే ఇక వివాహం అయినట్టేనట. అతని గ్రాండ్ మదర్ ఈ వివాహ తంతును గ్రాండ్ గా జరిపించి ఈ ఘనత తనదేనన్నట్టు పళ్ళు లేని బోసినోటితో చిరునవ్వులు చిందించింది. మరి ఈ వింత వివాహం తరువాత ఈ మేయర్ ఈ మొసలితో ‘కాపురం’ చేస్తాడా లేక దాన్ని మళ్ళీ నదిలో వదిలేస్తాడా అన్నది తెలియలేదు.

ఈ తంతు మాత్రం ఫోటోలకు, వీడియోలకు ఎక్కి సోషల్ మీడియాలో అవి తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. మెక్సికోలోని సుదూర గ్రామాల్లో జరిగే ఈ విధమైన వింత పెళ్ళిళ్ళను చూస్తున్నామంటే .. అరచేతిలో ఇంటర్నెట్ ప్రపంచం మనముందు ఉన్నట్టేగా !

In an age-old ritual, a Mexican mayor married his alligator bride to secure abundance. Victor Hugo Sosa sealed the nuptials by kissing the alligator’s snout https://t.co/jwKquOPg93 pic.twitter.com/Vmqh4GpEJu

— Reuters (@Reuters) July 1, 2022