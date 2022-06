ట్విట్టర్‌లో చాలా యాక్టీవ్‌గా ఉండే తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్.. అప్పుడప్పుడూ బీజేపీ నాయకులు చేసే తప్పులను ఎండగట్టడంలో ముందుంటారు. తాజాగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ జీఎస్టీ అంశంపై మీడియాతో మాట్లాడుతూ మాట జారడం (టంగ్ స్లిప్)పై కేటీఆర్ చాలా వ్యంగ్యంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. బుధవారం ఢిల్లీలో జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరిగింది. కొత్తగా పలు వస్తువులు, సేవలపై జీఎస్టీ విధించారు. వాటిని సీతారామన్ ప్రెస్ మీట్‌లో వివరించారు.

బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, క్యాసినోలు, హార్స్ రేసింగ్‌పై జీఎస్టీ పెంచారు. అయితే హార్స్ రేసింగ్ అనబోయి ‘హార్స్ ట్రేడింగ్’ అని మాట్లాడి.. తర్వాత సరి చేసుకున్నారు. రాజకీయాల్లో కొనుగోళ్లను హార్స్ ట్రేడింగ్ అంటారు. ముఖ్యంగా ఎదుటి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడాన్ని హార్స్ ట్రేడింగ్ అంటూ పిలుస్తుంటారు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర సంక్షోభంలో కూడా శివసేన ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీ కొనుగోలు చేసిందంటూ అనేక ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో నిర్మలా సీతారామన్ నోరు జారడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

In English, this is called the Freudian slip of tongue

In Hindi, it’s called “Mann Ki Baat” 😁#GSTonHorseTrading https://t.co/m2CGG23Sp0

— KTR (@KTRTRS) June 30, 2022