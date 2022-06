కేంద్రం డబుల్ ఇంజిన్ పాలనపై కేటీఆర్ తిరుగులేని పంచ్..

కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది, రాష్ట్రాల్లో కూడా తమ పార్టీయే అధికారంలో ఉంటే డబుల్ ఇంజిన్ పాలనతో అభివృద్ధిలో పరుగులు పెట్టొచ్చంటూ ఇటీవల కమలదళం ప్రజలకు హితబోధ చేస్తోంది. రాష్ట్రాల్లో కూడా బీజేపీకే అధికారం కట్టబెట్టాలని, అప్పుడే డబుల్ ఇంజిన్ అభివృద్ధి సాధ్యమని చెబుతోంది. అయితే ఈ డబుల్ ఇంజిన్ అనేది పనికిరాని పోలిక అని ఎద్దేవా చేశారు తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆయన సెటైరికల్ ట్వీట్ వేశారు. దేశానికి కావాల్సింది డబుల్ ఇంపాక్ట్ పాలన అని, పనికిరాని డబుల్ ఇంజిన్లు కాదని అన్నారు కేటీఆర్.

ఉదాహరణలు చూడండి..

తెలంగాణ రాష్ట్రం పారిశ్రామిక ప్రగతిలో దూసుకెళ్తోందని ఇటీవల గణాంకాలతో సహా నేతలు రుజువులు చూపెడుతున్నారు. అదే సమయంలో జాతీయ సగటుని తెలంగాణ ఎప్పుడో దాటేసిందనే ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి. దేశ జనాభాలో కేవలం 2.5 శాతం ఉన్న తెలంగాణ, దేశ జీడీపీలో 5 శాతం వాటా అందిస్తోందని కేటీఆర్ తన ట్వీట్ ద్వారా గుర్తు చేశారు. ఇది రాష్ట్రం సొంతంగా తయారు చేసిన నివేదిక కాదని, 2021 అక్టోబర్ లో ఆర్బీఐ విడుదల చేసిన అధికారిక గణాంకాలు అని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Telangana with 2.5% of Indian population contributes 5.0% to India’s GDP (Source: RBI report, October 2021)

What the country needs is “Double Impact” governance, Not futile Double Engines

